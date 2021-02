Flere drept i nye demonstrasjoner i Myanmar

NTB utenriks

Tre menn ble drept da sikkerhetsstyrker slo til mot demonstranter i byen Dawei sørøst i Myanmar, melder lokale kilder.

En redningsarbeider forteller til nyhetsbyrået AFP at de tre ble skutt med skarp ammunisjon, mens andre ble truffet av gummikuler.

– Dødstallet kan øke fordi flere sårede fortsatt kommer inn, forteller redningsarbeideren Pyae Zaw.

Lokalavisen Dawei Watch skriver også at tre døde i hendelsen. Og politikeren Kyaw Min Htike bekrefter overfor Reuters at politiet skjøt og drepte tre personer.

Politiet og talspersonen for militærjuntaen har ikke svart på nyhetsbyråets forsøk på å innhente en kommentar.

– Skjøt uten advarsel

I tillegg til dem som ble drept i Dawei, skriver AFP at to tenåringer ble drept i byen Bago. En sjette person ble drept i landets største by Yangon, ifølge en politiker knyttet til Myanmars avsatte tidligere regjering.

Disse opplysningene skal ha blitt bekreftet av en ambulansesjåfør og medier i Bago og en sosialarbeider i Yangon.

Bilder i sosiale medier viser blødende personer som bæres bort i flere byer i landet. Avisa The Irrawaddy melder på Twitter at minst åtte er skadd og over 50 pågrepet i Yangon.

Barneskolelæreren Amy Kyaw (29) forteller at flere ble såret da politiet uten advarsel begynte å skyte mot en gruppe demonstranter i sentrum av byen.

– Politiet begynte å skyte rett etter at vi kom dit, sier Kyaw til AFP.

Det er uklart om det ble skutt gummikuler eller med skarp ammunisjon.

Flere hundre pågrepet

Sikkerhetsstyrkene har trappet opp sine operasjoner mot demonstrantene og opptrådte lørdag mer aggressivt enn de har gjort tidligere. Flere hundre mennesker ble pågrepet, blant annet av sivilkledd politi i Yangon og Mandalay.

Statlige medier i landet melder at 479 mennesker ble pågrepet bare i løpet av lørdagen. Også flere journalister skal ha blitt anholdt og fraktet bort av politiet.

Siden militærkuppet 1. februar har et voksende antall demonstranter protestert daglig i Yangon og Mandalay, men også i mindre byer som Dawei i sørøst og Monywa, nordvest for Mandalay.

Søndag ble det igjen brukt tåregass, røykgranater og vannkanoner for å spre demonstrantene, og mange studenter ble stuet inn i politikjøretøy og fraktet bort.

