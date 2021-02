NTB utenriks

Britiske helsemyndigheter varsler søndag at virusmutanten for første gang er påvist i landet. Mutanten ble først oppdaget nord i Brasil og er tilsynelatende mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksinene.

Virusvarianten har flere likheter med den sørafrikanske varianten.

– Det er viktig å huske på at denne varianten smitter på samme måte som vanlig koronavirus. Det betyr at tiltakene for å stoppe spredning må være de samme, sier Susan Hopkins i den britiske folkehelsetjenesten.

(©NTB)