Tyskland frykter ny smittetopp i april

Thorsten Lehr ved Saarland-universitetet sier at en tredje smittebølge kan bli like alvorlig som den andre, og at en ny smittetopp kan komme i april.

Lørdag ble det registrert 63,8 smittede per 100.000 over en uke, opp fra 57,4 midt i februar. To dager før var raten 197 smittede per 100.000, og Lehr mener raten kan nå opp i 200 i april.

– Jeg tror vi vil få samme forhold som før jul, sa Lehr og viste til økende sosial kontakt og spredningen av den engelske mutasjonen.

Robert Koch-Institut meldte lørdag om 9.762 nye smittede og 369 nye dødsfall.

