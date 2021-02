FDAs rådgivere gir Johnson & Johnson-vaksinen grønt lys

NTB utenriks

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA er ventet å raskt følge anbefalingene, og en godkjenning kan komme så snart som lørdag, ifølge The New York Times.

Det blir den tredje covid-19-vaksinen som får nødgodkjenning i USA. Så snart vaksinen er godkjent, kan fem millioner doser være klar så tidlig som mandag. Johnson & Johnson har kunngjort at selskapet vil levere 20 millioner doser innen slutten av mars.

Etter en dag med diskusjoner, stemte de 22 FDA-rådgiverne enstemmig for at fordelene ved vaksinen oppveier risikoen for voksne. Komiteen består av ledende forskere og representanter fra legemiddelindustrien. Selv om anbefalingene deres ikke er bindene, blir rådene oftest fulgt.

Vaksinen til Johnson & Johnson, som det kun trengs én dose av, gir effektiv beskyttelse mot korona, kunngjorde FDA onsdag. I tillegg kan vaksinen oppbevares i kjøleskapstemperatur i opp til tre måneder, mens vaksinene til Pfizer og Moderna behøver frysetemperatur. Vaksinen ses dermed som et enklere og effektivt middel i kampen mot koronapandemien i landet.

Mer enn 47 millioner amerikanere, om lag 14 prosent av befolkningen, har fått én eller to doser av enten Pfizers eller Modernas vaksine, som FDA godkjente i desember. Men tempoet i vaksinasjonen har falt på grunn av problemer med leveringen og forsinkelser på grunn av kraftig vintervær.

(©NTB)