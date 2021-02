Russland fordømmer USAs angrep på iranskstøttet milits i Syria

NTB utenriks

– Vi fordømmer kraftig slike handlinger og ber om at Syrias suverenitet og territorielle integritet blir respektert uten betingelser, sier talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva, Maria Zhakarova.

Også Syria fordømmer angrepet, som ble gjennomført natt til fredag. I en uttalelse fra det syriske utenriksdepartementet omtales angrepet i provinsen Deir al-Zor som «feigt».

– Det er et dårlig tegn når det gjelder politikken til den nye amerikanske administrasjonen, som burde følge internasjonale normer, skriver departementet, ifølge nyhetsbyrået Sana.

Lavrov vil ha klar beskjed

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etterlyser informasjon om amerikanerne har tenkt å bli værende i Syria.

– I det siste har vi hørt forskjellig informasjon fra forskjellige kilder, så langt har vi ikke kunnet bekrefte det, og vi ønsker å spørre amerikanerne direkte, sier han og antyder samtidig at USA nå har tenkt å bli værende i Syria.

– De tar angivelig en beslutning om å aldri forlate Syria noensinne, helt til punktet der de ødelegger landet, sier Lavrov.

Russland er det syriske regimets viktigste militære støttespiller og har siden 2015 bidratt sterkt til at president Bashar al-Assad fortsatt sitter ved makten.

Tidligere president Donald Trump nedskalerte USAs militære engasjement i Syria, der amerikanerne har vært alliert med en kurdiskledet milits, selv om det var svært omstridt i det amerikanske militæret.

– Kun minutters varsel

Lavrov oppgir at russisk og amerikansk militære har vært i kontakt med hverandre om Syria, men han etterlyser også politisk kontakt.

– Det er veldig viktig for oss å forstå USAs strategiske linje på bakken og i regionen som helhet, sier Lavrov, som også klager over at amerikanerne varslet russisk militære om angrepene kun fire eller fem minutter i forveien.

De amerikanske angrepet er det første mot iranskstøttede grupper siden Biden ble president for fem uker siden. Ifølge Pentagon var angrepene rettet mot en syrisk-irakisk grensekontroll som blir brukt av iranskstøttede grupper. Minst 22 krigere ble drept i angrepet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

