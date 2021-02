Redningspakke ga inntektshopp for amerikanerne

NTB utenriks

Til tross for den markante inntektsøkningen, gikk forbruket opp med mer beskjedne 2,4 prosent, viser offisielle tall. Det antyder at forbrukerne er mer tilbakeholdne med å bruke penger, tross hjelpen fra myndighetene.

Sjekkene er en del av redningspakken Kongressen vedtok i desember. Mange har sagt at den statlige hjelpen er for liten og at den kommer for sent.

Sentralbankens foretrukne konsumprisindeks viser en økning i prisnivået på 0,3 prosent i januar. Prisene var da 1,5 prosent høyere enn i samme måned året før.

