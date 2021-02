Boeing-fly fikk motortrøbbel i Russland etter motortrøbbel

NTB utenriks

Det er ikke meldt om andre problemer eller skader knyttet til nødlandingen, opplyser flyselskapet Rossiya.

Hendelsen skjedde kun en knapp uke etter at motoren på et 777-fly gikk i stykker i luften over Colorado i USA.

Samme dag mistet et 747-fly også deler av motoren da det brøt ut brann like etter avgang fra flyplassen i Maastricht i Nederland. Boeing har siden bedt om at et stort antall 777-fly settes på bakken.

Tidligere er en lang rekke Boeing-fly blitt satt på bakken etter flere ulykker med fly av typen 737-Max.

(©NTB)