Amnesty: Eritreiske soldater drepte hundrevis av sivile i Etiopia

– Eritreiske styrker drepte systematisk hundrevis av sivile i det som ser ut til å være forbrytelser mot menneskeheten, sier Deprose Muchena i Amnesty International.

I rapporten «The Masscre in Axum» dokumenterer Amnesty det som kan være den største massakren i Tigray-konflikten.

Amnesty har intervjuet 41 overlevende og øyenvitner til massakren, som forteller hvordan soldatene skjøt sivile som prøvde å flykte, stilte opp menn på rekke og skjøt dem i ryggen og banket opp «hundrevis, om ikke tusenvis» av andre menn. Etterlatte ble nektet å begrave sine døde.

Vitner og satellittfoto

Amnesty har også ved hjelp av satellittbilder verifisert hendelsene 19. november, da Etiopias helligste by ble gjenstand for vilkårlige granatangrep, omfattende plyndring og ødeleggelser, og det ble gravd massegraver ved to av byens kirker.

– Bevisene er overbevisende og peker mot en forferdelig konklusjon. Etiopiske og eritreiske styrker utførte en rekke krigsforbrytelser da de prøvde å ta kontroll over Axum, sier Muchena.

I byen finnes eldgamle ruiner og kirker som er av stor betydning for Etiopias ortodokse troende.

– I de ni dagene som fulgte, utførte eritreiske soldater utstrakt plyndring av sivile eiendommer og utenomrettslige henrettelser, sier Muchena.

Funnene til Amnesty skal tas på alvor, sier leder Daniel Bekele i Den etiopiske menneskerettskommisjonen til nyhetsbyrået AP.

Kommisjonen, som står etiopiske myndigheter nær, har gjennom foreløpige undersøkelser avdekket «drap på et til nå ukjent antall sivile utført av eritreiske soldater» i Axum.

Skjedd i det skjulte

I starten av november innledet Etiopias statsminister Abiy Ahmed en militæroffensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) etter et angrep mot en militærbase.

Abyi, som ble tildelt Nobels fredspris i 2019 for å ha sluttet fred med nabolandet Eritrea, kunngjorde offensiven mens verdens oppmerksomhet var rettet mot valgkampen i USA.

En rekke organisasjoner har siden krevd tilgang til Tigray for å undersøke påstander om overgrep fra begge sider og for å bistå flere millioner mennesker med nødhjelp.

Statsministeren har avviser dette som utenlandsk innblanding. Han erklærte seier over opprørerne i november og framholdt til å begynne med at ingen sivile hadde mistet livet.

Flere rapporter

De siste ukene har det kommet flere rapporter og skildringer av det som har skjedd. Human Rights Watch (HRW) har anklaget etiopiske styrker for overgrep mot sivile under Tigray-offensivens første uker, og organisasjonen har bedt FN granske mulige krigsforbrytelser.

Både boliger, sykehus, skoler og markeder ble angrepet da etiopiske regjeringsstyrker innledet offensiven mot Tigrays regionale myndigheter i november, ifølge HRWs rapport for to uker siden.

Flere vitner, blant annet en diakon ved landets helligste ortodokse kirke i Axum, har gitt nyhetsbyrået AP en detaljert beskrivelse av hendelsene. Diakonen var med på å telle og gravlegge de drepte og anslår at rundt 800 ble drept i og rundt byen i løpet av få dager.

Motstridende fra Etiopia

Etiopiske myndigheter har kommet med motstridende svar, konfrontert med opplysninger om de eritreiske soldatenes nærvær i Tigray.

Etiopias forsvarsminister Kenea Yadeta nektet i november for at Eritrea bisto under militæroffensiven i Tigray.

7. januar bekreftet imidlertid generalmajor Belay Seyoum under en pressekonferanse i Mekele at eritreiske soldater hadde krysset grensen.

– En styrke vi ikke ønsker, har kommet inn. Var det vi som inviterte dem? Nei. De kom på egen hånd, la det være helt klart, sa han ifølge Reuters.

Eritrea nekter

Eritreas utenriksminister Osman Saleh Mohammed nekter for at landets styrker bistår etiopiske regjeringsstyrker i Tigray.

– Vi er ikke involvert. Det er propaganda, sa han til The Guardian 8. desember.

Eritreiske myndigheter har så langt ikke kommentert anklagene i Amnesty-rapporten om massakren i Axum.

NTB forsøkte fredag å få en kommentar fra landets ambassade i Stockholm, som er sideakkreditert til Norge, men uten å lykkes.

