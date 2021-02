Østerrike vurderer vaksinesamarbeid med Russland

NTB utenriks

President Vladimir Putin og statsminister Sebastian Kurz diskuterte et mulig vaksinesamarbeid på telefon fredag.

Ifølge en kunngjøring fra Kreml diskuterte de blant annet «mulige leveranser av Sputnik V-vaksine til Østerrike, samt felles produksjon av den».

EU kritiseres for treg vaksinering og flere medlemsland, blant dem Tyskland og Spania, har vist interesse for den russiske vaksinen, som ennå ikke er godkjent for bruk i medlemslandene.

Ungarn har valgt å overse dette og har på egen hånd godkjent og tatt Sputnik V-vaksinen i bruk.

