WHO: En av ti langvarig svekket av covid-19

NTB utenriks

WHOs europasjef Hans Kluge sier mye fortsatt er ukjent om langvarig covid-19, men understreker at belastningen er «reell og betydelig».

Torsdag oppfordret WHO Europa politikere og beslutningstakere til å gjøre mer for å erkjenne og behandle langvarig covid-19. Blant langtidseffektene nevnes utmattelse, brystsmerter, betennelser i hjertet, hodepine, glemsomhet, depresjon, tap av luktesans, tilbakevendende feber, diaré og øresus.

Ifølge WHO viser tilgjengelige data at rundt en av fire koronapasienter har symptomer en måned etter at de ble smittet. En av ti har fortsatt symptomer etter tolv uker.

Kluge sier viruset fortsatt sprer seg svært raskt i de 53 landene som dekkes av WHOs europakontor. Det er særlig to av virusvariantene som skaper bekymring. Samtidig påpeker han at spredningen har avtatt og at det for andre uke på rad har vært under 1 million nye smittetilfeller i regionen.

