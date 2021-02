USAs finansminister ber G20-landene opprettholde krisestøtte til økonomien

NTB utenriks

– Hvis det er et tidspunkt der man skal ta skikkelig i, så er det nå, skriver hun i et brev i forkant av fredagens digitale G20-møte for landenes finansministre.

Yellen understreker behovet for internasjonalt samarbeid og skriver at ikke noe land kan erklære seier over de nåværende krisene alene.

– Vårt samarbeid har aldri hatt større betydning. Dette er et øyeblikk skapt for handling og for flernasjonalt samarbeid, skriver Yellen, som også ber om mer støtte til Covax, en allianse som skal sørge for at koronavaksinene også blir distribuert til fattige land.

