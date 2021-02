Trumps skattepapirer overlevert til statsadvokaten

NTB utenriks

Talsperson for Vances kontor, Danny Frost, opplyser om utviklingen torsdag overfor blant andre NBC News og CNN. Det dreier seg om selvangivelser, samarbeidsavtaler og andre dokumenter i løpet av en periode på åtte og et halvt år.

Trump og hans advokater har forsøkt å stanse utleveringen i 17 måneder. Han gikk på et stort nederlag mandag da høyesterett avviste hans forsøk på å holde skattemeldingene hemmelig. Dermed ble det satt sluttstrek for en lang juridisk tautrekking.

Vance etterforsker Trump og hans organisasjon Trump Organization. Anklagene mot den tidligere presidenten og eiendomsmogulen er foreløpig uklare, men ifølge The New York Times tyder rettsdokumenter på at han etterforskes for skatte- og forsikringskriminalitet.

Vance er spesielt opptatt av å fastslå om Trump har oppgitt en lavere verdi på sine eiendommer for å oppnå lavere skatt, ifølge Ritzau. Samtidig kan selskapet ha oppgitt en høyere verdi på eiendommene til banker for å få bedre lånevilkår.

Overleveringen av skattepapirene innebærer ikke at opplysninger blir offentliggjort for alle og enhver. Under New Yorks delstatslover må materiale som overgis til en storjury, holdes hemmelig, ifølge NBC.

