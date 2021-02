Stor studie: Pfizer-vaksinen er 94 prosent effektiv

NTB utenriks

Artikkelen er publisert i New England Journal of Medicine og er den første fagfellevurderte som inkluderer forskning i den virkelige verden.

Resultatene viser også at vaksinen gir sterk beskyttelse mot infeksjon, noe som gjør at den kan hindre videre smitteoverføring.

– At vaksinen virker så bra i den virkelige verden viser at vi har virkemidlene til å bli gjøre slutt på covid-19, dersom verdens land virkelig vil det, sier virolog Ben Neuman ved Texas A & M University som ikke deltok i studien.

Forsøkene ble gjort mellom 20. desember 2020 og 1. februar 2021, en periode der den britiske virusvarianten hadde spredd seg til Israel.

Rundt 1,2 millioner mennesker ble delt opp i like grupper der en del var vaksinerte og en uvaksinerte. De uvaksinerte som er med i forskningsprosjektet, er nøye utvalgt. Hver person skal på en rekke kriterier være lik en som er i den vaksinerte gruppen.

Forskerne fant at beskyttelsen mot infeksjon var på 57 prosent mellom dag 14 og 20 etter første dose. Etter at andre dose av vaksinen var gitt, steg den til 94 prosent etter sju dager – tett opp mot de 95 prosent som ble oppnådd i fase tre av de kliniske studiene.

Personene som fikk den andre dosen var også godt beskyttet mot sykehusinnleggelse og død som følge av covid-19, men de nøyaktige tallene her er mindre tungtveiende på grunn av det relativt lave antall tilfeller.

Studien fant også at personer som fikk to doser av vaksinen, hadde 92 prosent lavere risiko for å bli smittet sammenlignet med dem som ikke var vaksinert. Selv om dette funnet er oppmuntrende, peker forskerne og andre eksperter på at det trengs flere bekreftende resultat for å slå det fast.

