Politikere i Danmark vil at regjeringen skal innføre norsk skolemodell

Flertallet, som består av regjeringens støttepartier og opposisjonen, krever at den danske regjeringen ser om de kan kopiere hele eller deler av den norske skolemodellen. Det skriver den danske avisen Politiken.

I motsetning til Danmark er skolene i både Finland, Sverige og Norge i utgangspunktet åpne for alle elever. De danske politikerne mener at Norges «trafikklysmodell» med grønt, gult og rødt nivå for skolene under koronapandemien har vært en stor suksess.

– Det er dette vi har etterlyst, men ikke visst om før nå fordi regjeringen ikke har undersøkt andre lands erfaringer, sier helsepolitisk talsperson Martin Geertsen i Venstre til avisa.

I Danmark har de yngste elevene til og med 4. klasse nylig kommet tilbake på skolen etter nedstengningen.

Helseminister Magnus Heunicke sier til Politiken at resten av skoleelevene først får komme tilbake på skolebenken når myndighetene har gitt klarsignal. Først da vil regjeringen la seg inspirere av Norge, hvis de kan, sier han.

