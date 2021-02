Danske barn beveger seg for lite under pandemien

NTB utenriks

I stedet for å følge myndighetenes anbefaling om 60 minutters fysisk aktivitet per dag, ligger snittet på 32,6 minutter. 87,6 prosent sier de ikke når målet, ifølge Syddansk Universitet. De har spurt 1.229 barn og unge i alderen 6 til 16 år.

Charlotte Pawlowski, som ledet undersøkelsen, synes resultatet er svært bekymringsfullt. Hun sier manglende aktivitet kan få langsiktige konsekvenser.

– Det kan bety økt risiko for en rekke livsstilssykdommer, men også en nedtrykt sinnstilstand.

Pawlowski tror en av grunnene til den lave aktiviteten er at mange er fysisk aktive i foreninger og lag som nå er nedstengt.

Også breddeidrettssjef Mikkel Nørtoft i Danmarks idrettsforbund er bekymret.

– Vi er ikke overrasket over at barna beveger seg mindre. Men at det er så markant, overrasker og bekymrer oss, sier Nørtoft.

