Bidens nominerte handelsrepresentant talte varmt om toll

Tai ble torsdag grillet i Senatets finanskomité i forbindelse med prosessen som må til for at hun blir godkjent for stillingen.

– Toll er en meget viktig del av vår verktøyboks med hjelpemidler for å skape rettferdig handel, sa Tai.

Uttalelsen er et tydelig signal om at USA under Joe Biden ikke har planer om noen helomvending etter Donald Trumps harde linje overfor blant annet Kina.

Tai signaliserte også støtte for å opprettholde Trump-administrasjonens toll på importert stål og aluminium.

