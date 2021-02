Tap av lukte- og smakssans hos koronapasienter fortsatt et mysterium

NTB utenriks

– Iblant spør jeg meg selv «lukter jeg vondt?», sier 25 år gamle Gabriella Forgione.

Hun er blant mange som har blitt syk med covid-19 – og også mistet både smaks- og luktesansen sin. Forgione pådro seg sykdommen i november og har fremdeles ikke fått disse sansene tilbake.

Tapet har ført til både psykiske og fysiske belastninger for 25-åringen, som både har slitt med vekttap og dårlig selvtillit.

Hun er på et sykehus i Nice, hvor en lege fører et minikamera langt inn i nesen hennes. Dette er kun det siste i en lang rekke sykehusbesøk for å forsøke å få sansene tilbake igjen.

– Vanligvis bruker jeg parfyme og lignende for å lukte godt. Det plager meg voldsomt å ikke kunne lukte noe, sier hun.

Nedsatt livskvalitet

Å miste lukte- og smakssansen er blant de mest kjente symptomene på covid-19. Fenomenet har forundret forskere og leger over hele verden.

Spesialister sier at det ennå er mye ved sykdommen som fortsatt er ukjent, og stadig gjøres nye oppdagelser. Mens pandemien blir forsøkt bekjempet av vaksiner, sliter mennesker over hele verden med senskader etter covid-19.

Doktor Thomas Hummel har behandlet mange koronapasienter med tap av smaks- og luktesansen ved Universitetssykehuset i Dresden i Tyskland. Han sier at slike senplager fra covid-19 fører til nedsatt livskvalitet.

– Disse menneskene vil overleve og vil fortsatt kunne leve suksessfulle liv, også i sine yrkesliv. Men livet deres vil bli langt fattigere, sier han.

Kan være farlig

Det å miste luktesansen kan dessuten være mer enn bare plagsomt. Røyk fra en begynnende brann, en gassovn som blir stående på, eller stanken av råtten mat kan forbli uoppdaget.

For de aller fleste er imidlertid tap av lukte- og smakssansen kun midlertidig, og sansene er ofte tilbake igjen til normalen i løpet av dager eller uker.

Men et mindretall sitter altså igjen med langvarige sansetap lenge etter de andre koronasymptomene er over. Enkelte har slitt med fullstendig eller delvis tap av luktesansen seks måneder etter sykdommen, mens flere leger har rapporter om pasienter som sliter med dette nå etter et helt år.

Forskere sier at de er optimistiske til at de fleste til slutt vil få sansene tilbake som normalt, men at noen få kanskje aldri vil få dem tilbake.

Leger er bekymret for at den stadige økningen i antall pasienter med slike plager, mange av dem unge personer, kan føre til depresjoner og andre vanskeligheter.

Hjemmelekse i et halvt år

Tilbake på sykehuset i Nice forsøker legen å vifte med flere luktflasker under nesen til 25 år gamle Gabriella Forgione.

Ingen av dem lukter noe som helst, sier hun. Men så, når den siste flasken kommer, kjenner hun noe.

– Ugh! Åh, det stinker! Fisk!, sier hun, før legen konkluderer med testresultatene.

– Du trenger en enorm mengde lukt for å være i stand til å lukte noe. Du har ikke mistet luktesansen fullstendig, men den er heller ikke særlig god, sier legen.

Hun sendes hjem med hjemmelekse. De neste seks månedene må hun to ganger daglig velge seg et par lukter, som for eksempel små parfymeflasker, som hun må lukte på i to-tre minutter.

(©NTB)