Svenskene kan bli nektet å gå i butikken sammen

Målet med å be folk gå i butikken alene er å redusere risikoen for trengsel, skriver nyhetsbyrået TT, som erfarer at dette er med i diskusjonen mellom regjeringen og Folkhälsomyndigheten.

Når regjeringen presenterer tiltakene onsdag ettermiddag, får landets barer og restauranter også vite om de fortsatt må stanse alkoholsalget klokken 20. Dersom dagens skjenkestopp ikke forlenges, kan de skjenke fram til klokken 22 fra mandag, når stockholmerne starter vinterferien.

I tillegg kan håndhevingen av eksisterende tiltak bli skjerpet.

