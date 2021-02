De første dosene med Covax-vaksine framme i Ghana

NTB utenriks

Forsendelsen med 600.000 doser av AstraZeneca-vaksinen har ankommet det vestafrikanske landet onsdag morgen, ifølge Unicef og nyhetsbyrået Reuters.

– Vi er glade for at Ghana har blitt det første landet som får covid-19-vaksiner fra Covax, sier Unicef i en uttalelse. De organiserte forsendelsen fra Mumbai i India. I første omgang er det folk som jobber tett med andre, som får koronavaksinen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Unicef bidrar til å distribuere vaksinedoser mot korona gratis til fattige land. I tillegg har USA, Tyskland og EU tidligere opplyst at de vil gi betydelig støtte til vaksinesamarbeidet Covax, for å sikre at også fattige land får tilgang til koronavaksine. Også Norge bidrar i samarbeidet.

Covax har tidligere sagt at de vil levere to milliarder doser covid-19-vaksine globalt innen utgangen av 2021. Det er planlagt at Ghana skal få 2.412.000 doser av disse. Men finansieringen av innsatsen er ennå ikke i havn.

I januar åpnet skolene i Ghana igjen etter en ti måneders nedstenging. Store sosiale sammenkomster er forbudt, og grensene både til lands og til sjøs har vært stengt siden mars i fjor.

Det er registrert 80.759 smittetilfeller med covid-19 og 582 dødsfall i Ghana siden pandemien startet. Men de reelle tallene er trolig mye høyere, ettersom det har vært lite testing.

Ghanas økonomi ventes å bli svært hardt rammet av pandemien.

