De første dosene med Covax-vaksine framme i Ghana: – Viktig dag for rettferdig fordeling

NTB utenriks

Forsendelsen med 600.000 doser av AstraZeneca-vaksinen ankom det vestafrikanske landet onsdag morgen. FNs barnefond Unicef organiserte leveransen fra Mumbai i India.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier i en uttalelse at dette er en viktig dag for alle som er opptatt av rettferdig fordeling av vaksine mot covid-19.

– Endelig skal helsearbeidere og folk i risikogruppene i lavinntektsland få vaksiner. Samtidig er dette en viktig dag fordi pandemien ikke kan bekjempes før nok mennesker i alle land har fått vaksine, sier Ulstein.

– Selv om vi helst skulle sett at utrullingen av covid-19-vaksiner skjedde samtidig i rike og fattige land, er det historisk at vaksineringen i lav- og mellominntektsland starter så kort tid etter vaksineringen i rike land, legger han til.

Mangler fortsatt vaksiner

Utviklingsministeren roser det internasjonale samarbeidet, men forteller at produksjonskapasiteten må øke. Årsaken til at ikke alle land får vaksinedoser tilsendt samtidig, er at Covax arbeider med å sikre at landene er klare til å motta vaksinene og starte vaksineringen. I tillegg er det en utfordring at det fortsatt er mangel på vaksinedoser.

– Den første utrullingen av vaksiner er en viktig start, men produksjonskapasitet må økes for å kunne sikre masseproduksjon. Dessuten må legemiddelindustrien prioritere Covax også i tiden som kommer, sier Ulstein.

Neste leveranse denne uken er fredag, når Covax sender vaksiner til Abidjan i Elfenbenskysten. Det forventes at de første dosene blir satt i disse to landene tidlig neste uke.

To milliarder doser globalt

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Unicef bidrar til å distribuere vaksinedoser mot korona gratis til fattige land. I tillegg har USA, Tyskland og EU tidligere opplyst at de vil gi betydelig støtte til vaksinesamarbeidet Covax, for å sikre at også fattige land får tilgang til koronavaksine. Også Norge bidrar i samarbeidet.

– Dette er en fantastisk god nyhet og en milepæl for Covax-alliansen og vårt arbeid med å nå ut med vaksine til de fattigste landene, sier fagrådgiver i Unicef Norge, Kyrre Lind.

Covax har tidligere sagt at de vil levere to milliarder doser covid-19-vaksine globalt innen utgangen av 2021. Det er planlagt at Ghana skal få 2.412.000 doser. Men finansieringen av innsatsen er ennå ikke i havn.

I januar åpnet skolene i Ghana igjen etter en ti måneders nedstenging. Store sosiale sammenkomster er forbudt, og grensene både til lands og til sjøs har vært stengt siden mars i fjor.

Det er registrert 80.759 smittetilfeller med covid-19 og 582 dødsfall i Ghana siden pandemien startet. Men de reelle tallene er trolig mye høyere, ettersom det har vært lite testing.

Ghanas økonomi ventes å bli svært hardt rammet av pandemien.

(©NTB)