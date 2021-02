Sju av ti voksne israelere har fått vaksine

NTB utenriks

Yuli Edelstein skriver på Twitter at 4,46 millioner mennesker i landet har fått den første dosen, mens drøyt 3 millioner har fått den andre dosen også.

Samtidig advarer ministeren mot massesmitte i den kommende jødiske høytiden purim. Da er det vanlig at barn og voksne samles til store fester der de kler seg ut. I fjor kom det et sturt smitteutbrudd etter høytiden, og myndigheten er bekymret for at del vvil skje igjen.

– Vi vil jobbe for å få på plass et nattlig portforbud og redusere kollektivtrafikken drastisk under purim, sier Edelstein.

