Milits nekter for drap på ambassadør

Regjeringen i Kongo anklager FDLR for å stå bak angrepet mot en nødhjelpskolonne fra Verdens matvareprogram (WFP), der også Attanasios italienske livvakt og kongolesiske sjåfør ble drept.

FDLR ble opprettet i Øst-Kongo i 2000 av hutuer fra Rwandas tidligere regjeringshær og Interhamwe-milits som seks år tidligere sto bak folkemordet på rundt 800.000 mennesker i Rwanda, i hovedsak fra tutsi-minoriteten.

Militsen har i alle år siden spredt terror i Øst-Kongo og anklages for drap, massevoldtekter og andre overgrep mot sivilbefolkningen.

Anklager regjeringsstyrker

I en kunngjøring nekter militsen for at det var dem som angrep WFP-kolonnen nord for Goma i Øst-Kongo, men anklager kongolesiske og rwandiske regjeringsstyrker som skal ha hatt stillinger i området.

– Ansvaret for dette foraktelige drapet kan finnes i rekkene til disse to styrkene og deres støttespillere som har dannet en unaturlig allianse for å kunne fortsette plyndringen av Øst-Kongo, heter det.

FDLR ber videre FNs fredsbevarende styrke i Øst-Kongo (Monusco) bidra til å kaste lys over drapene i stedet for å komme med forhastede anklager.

Krever gransking

FNs generalsekretær António Guterres ba mandag kongolesiske myndigheter etterforske det han betegner som «et avskyelig angrep på FN».

Tirsdag opplyste Kongos president Felix Tshisekedi at det var sendt etterforskere til Nord-Kivu-provinsen, både for å finne de ansvarlige og for å lete etter tre andre som ble bortført under angrepet.

Begge deler kan imidlertid bli svært vanskelig i det lovløse området.

Mange militsgrupper

Over 100 store og små opprørsgrupper og militser er aktive i Øst-Kongo, der de blant annet kjemper om mineraler og andre naturressurser.

WFP-kolonnen ble angrepet i den store Virunga-nasjonalparken, som ligger i grenseområdet mot Uganda og Rwanda og er berømt for sine gorillaer.

Nærmere 200 parkvoktere er drept i nasjonalparken de siste 20 årene. I november i fjor ble over 30 mennesker drept i det lokale myndigheter betegnet som en massehenrettelse av sivile i området. En ytterliggående ugandisk islamistgruppe anklages for å ha stått bak.

