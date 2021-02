Journalist fikk koronavaksine først i Afghanistan

NTB utenriks

Sprøyten ble satt under en seremoni der president Ashraf Ghani understreket viktigheten av en fri presse.

– Landets stemmer for frihet, likestilling og nasjonal suverenitet vil aldri bli kneblet, sa Ghani, med henvisning til de mange journalistene og menneskerettighetsforkjemperne som er drept i landet de siste årene.

Anisa Shaheed jobber for TV-stasjonen TOLOnews, er kjent som en uredd gravejournalist og ble senest i fjor hyllet av journalistorganisasjonen Reportere uten grenser (RSF), blant annet for sin kritiske dekning av afghanske myndigheters håndtering av pandemien.

Etter at Shaheed hadde fått vaksinen, sto en lege og to medlemmer av landets sikkerhetsstyrker for tur. Mens sikkerhetsstyrkene kjemper mot terrortrusselen, kjemper helsearbeiderne mot koronapandemien, sa Ghani.

– Jeg har gitt ordre om at det skal reises et monument med navnene på alle de legene og sykepleierne som har mistet livet, sa presidenten.

Afghanistan mottok nylig 500.000 doser med AstraZeneca-vaksine fra India, og landets helsearbeidere står først i køen til å bli vaksinert.

Drøyt 55.000 har til nå fått påvist koronasmitte i Afghanistan, og viruset har ifølge offisielle tall hittil krevd nærmere 2.500 liv i landet. Mørketallene antas imidlertid å være store.

(©NTB)