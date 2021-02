Halvparten av asylsøkere i Tyskland mangler ID

NTB utenriks

– Det at annenhver søker ikke kan bekrefte sin identitet med nødvendige dokumenter, utgjør en stor utfordring for vårt asylsystem, sier Linda Teuteberg i opposisjonspartiet Fridemokratene FDP.

Tallene kommer etter at FDP sendte nylig et krav til innenriksdepartementet om å redegjøre for detaljene rundt situasjonen.

I fjor søkte over 100.000 personer om asyl i Tyskland, inkludert 26.000 søknader for spedbarn født i Tyskland. Tallene var langt lavere enn normalt, noe som er naturlig grunnet koronapandemien.

