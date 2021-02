Britiske feriebestillinger til værs

NTB utenriks

Hos lavprisselskapet EasyJet har feriebestillingene steget med 600 prosent, mens antallet bestillinger av flyreiser har steget med 300 prosent.

Det britiske flyselskapet, som er blant de største i Storbritannia, har som de fleste andre flyselskap merket pandemieffekten godt.

Mange briter er nå tilsynelatende optimistiske på mulighetene for å kunne reise på ferie i sommer etter at statsminister Boris Johnson mandag kunngjorde at landet gradvis skal gjenåpnes fra mars. Regjeringens plan er at alle tiltak knyttet til sosial avstand skal være fjernet innen slutten av juni.

I april vil myndighetene slippe en oppdatert reiseveiledning, ifølge Johnson. Forbudet mot utenlandsreiser vil imidlertid fortsette inntil 17. mai.

