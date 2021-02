Kina ber USA lette på handelssanksjoner

NTB utenriks

Uttalelsene kom mandag under en konferanse i regi av kinesisk UD om forholdet mellom de to landene.

Regjeringen i Beijing har flere ganger siden regjeringsskiftet i USA oppfordret den nye administrasjonen til å oppheve mange av de konfronterende tiltakene som ble innført under tidligere president Donald Trump, som straffetoll, tiltak mot teknologiselskaper og kontakt forskere imellom.

Den kinesiske utenriksministeren ba også USA om å innstille det Kina mener er urimelig innblanding i politikken overfor Taiwan, Hongkong, Tibet og Xinjiang.

– Vi vet den nye administrasjonen er i ferd med revurdere amerikansk utenrikspolitikk. Vi håper at de som gjør dette, ser de rådende tendensene i verden og legger vekk forutinntatte holdninger. Vi må få tilbake en politikk som bygger på rimelighet og fornuft, slik at vi kan utvikle forholdet mellom våre to land, sa den kinesiske utenriksministeren.

