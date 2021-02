Johnson lover gjenåpning selv om det kan føre til mer smitte

NTB utenriks

Allerede om to uker – 8. mars – begynner den gradvise gjenåpningen etter landets tredje nedstenging, og de som først vil kunne nyte av noe mer frihet, er skoleelever og eldre.

Planen er at alle tiltak for å opprettholde sosial avstand, skal kunne bli opphevet i England fra 21. juni, opplyste statsminister Boris Johnson da han mandag redegjorde for gjenåpningen i Parlamentet.

Men det vil uunngåelig føre til flere smittetilfeller, flere sykehusinnleggelser og flere dødsfall ettersom ingen vaksine kan være 100 prosent effektiv, ifølge Johnson.

– Vi kan ikke fortsette med restriksjoner i det uendelige, restriksjoner som utarmer økonomien, vår fysiske og mentale helse og livsmulighetene for våre barn, fastslo Johnson.

Fire trinn

Johnsons plan legger opp til en «gradvis og forsiktig» gjenåpning som skal skje i fire trinn fram mot sommeren. Regjeringen er åpen for at datoer kan bli forandret avhengig av smittesituasjonen og vitenskapelige råd, men Johnson insisterer på at planen er ugjenkallelig.

– Etter et elendig år vil vi få en vår og en sommer som vil ble meget forskjellig og uten sammenligning bedre enn det bildet vi ser rundt oss i dag, sa Johnson.

Lærerorganisasjonene mener det er en stor risiko å la alle elevene komme tilbake på samme dag, men planen skal også ha støtte fra opposisjonen.

– Vi vil alle at dette blir den siste nedstengingen, så vi må gjøre dette gradvis, så vi ikke ender opp der vi startet om bare noen uker eller måneder, sier Labour-leder Keir Starmer.

Samme dag skal sykehjemspasienter kunne ta imot besøk innendørs.

Butikker gjenåpnes

Fra 12. april skal butikker flest kunne holde åpent, og fra 17. mai vil det bli åpnet for noen tilskuere på idrettsarrangementer.

Ettersom det er fem uker mellom hvert trinn, vil myndighetene ha tid til å vurdere hvordan tiltakene fungerer før det åpnes for neste fase.

Håpet er at vaksinasjonsprogrammet vil føre til at smittetallene ikke øker nevneverdig.

I sin tale til de folkevalgte sa Johnson at vaksinasjonsprogrammet allerede har ført til at presset på sykehusene har avtatt. For bare få uker siden sto ambulansene i kø utenfor akuttmottakene, og enkelte covid-pasienter måtte vente i timer før de ble tatt imot.

– Slutten er virkelig i sikte, sa han.

Effektiv vaksinering

En tredel av alle voksne briter, eller over 17 millioner, har så langt fått første vaksinedose.

Landet var i desember det første landet i verden som startet massevaksinering, men da smitten økte kraftig, ble myndighetene likevel tvunget til å stenge ned igjen. I begynnelsen av januar ble skolene igjen stengt etter en kort periode med lettelser.

Nå er håpet at alle over 50 år skal ha fått minst én vaksinedose innen midten av april, mens alle voksne skal være vaksinert innen slutten av juli. Farten i vaksineringen er dermed høyere enn hva det tidligere ble lagt opp til.

Hardt rammet

Storbritannia er blant de land i verden som er blitt hardest rammet av pandemien, med over 120.000 koronarelaterte dødsfall.

Det er nesten ett år siden den britiske regjeringen stengte ned landet for første gang. Folk ble bedt om å bli hjemme, og siden har det vært bratt utforbakke for økonomien.

Statsministeren sier lettelsene skal innføres samtidig over hele England, mens det tidligere har vært regionale forskjeller i tiltakene. Han sier også at videre fremdrift i gjenåpningen blant annet vil avhenge av utviklingen for de ulike virusvariantene.

Selvstyremyndighetene i Skottland og Wales lar noen av de yngste elevene begynne på skolen igjen allerede denne uken. I Nord-Irland får de yngste elevene komme tilbake 8. mars, mens den generelle nedstengingen er forlenget til 1. april.

(©NTB)