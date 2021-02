Høyesterett avviser Trumps forsøk på å hemmeligholde skattemeldinger

NTB utenriks

En føderal ankedomstol gå i fjor høst grønt lys til at påtalemyndigheten i New York kunne få innsyn i den daværende presidentens skattemeldinger.

Trumps advokater anket saken for å hindre statsadvokaten på Manhattan i å få innsyn i skattedokumenter som dekker en periode på åtte år.

Sluttstrek

Kjennelsen fra høyesterett betegnes i amerikanske medier som et alvorlig tilbakeslag for Trump. Den betyr også at det settes foreløpig sluttstrek for en lang juridisk tautrekking som allerede har vært innom høyesterett en gang tidligere i prosessen.

Kjennelsen betyr ikke uten videre at skattemeldingene blir offentliggjort for enhver til å lese, men den er like fullt et nederlag for Trump. Han kjempet på mange fronter for å kunne skjerme sine inntektsforhold for alle offentlige etater.

Henger ved ham

Hos påtalemyndigheten i New York vil nå disse dokumentene inngå i en bredere gransking av Trumps økonomiske disposisjoner og i lang tid berøre hans tilværelse som ekspresident.

Trumps selv har betegnet granskingen som «en fisketur og en kulminering av den største heksejakten i historien».

Ekspresidentens advokater har argumentert med at begjæringen om innsyn måtte avvises fordi den var for omfattende og var å regne som «politisk trakassering» fra påtalemyndigheten.

Dette har nå høyesterett valgt å se bort fra.

