WHO ber Tanzania ta korona på alvor

Tanzanias president John Magufuli har hittil hevdet at viruset best bekjempes med bønn, og har nektet å sette inn tiltak mot pandemien som sprer seg raskt i landet.

Men i det siste har et utbrudd av lungebetennelse både blant politikerne og folk flest fått alarmen til å ringe og presidenten til tilsynelatende å erkjenne at viruset fins i landet.

Blant dem som nylig er døde, er visepresidenten i det selvstyrte Zanzibar, Seif Sharif Hamad. Det er ikke helt klart om han døde av korona, men Magufuli nevnte det i begravelsen.

– Da denne sykdommen kom i fjor, vant vi fordi vi satte Gud først og iverksatte andre tiltak. Jeg er sikker på at vinner igjen om vi gjør det igjen, sa Magufuli, som oppfordret til tre dager med bønn for å slå tilbake åndedrettssykdommer.

Thedros sier at mange tanzanianere som reiser til andre land, tester positivt, og at det viser at det er akutt behov for å handle.

– Jeg oppfordrer Tanzania til å iverksette de tiltakene som vi vet virker for å bryte smittekjeden, og starte forberedelsene til å vaksinere, sa han.

Han ba også Tanzania begynne å rapportere om tilfellene som oppdages. Sist Tanzania meldte inn tall, var i april i fjor, da 509 mennesker var smittet.

