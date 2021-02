Tre drept i skyting i amerikansk våpenbutikk

NTB utenriks

En person gikk inn i butikken i New Orleans-forstaden Metairie lørdag og skjøt og drepte to mennesker.

Kunder og betjening i butikken svarte med å åpne ild mot vedkommende, som ble drept, opplyser sheriffkontoret i Jefferson Parish.

Skytingen skjedde i Jefferson Gun Outlet rundt klokken 14.50 lokal tid lørdag.

I tillegg til de tre drepte ble to personer skadd av skudd og innlagt på sykehus. Tilstanden deres er stabil, opplyste sheriff Joseph Lopinto senere lørdag.

Han sa også at politiet har startet etterforskning for å danne seg et bilde av hva som skjedde, ettersom flere personer med våpen var involvert.

– Vi forsøker å legge sammen alle brikkene, sa han.

