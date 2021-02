Nice nedstenges igjen

NTB utenriks

Helseminister Olivier Véran sa etter et besøk på et sykehus i byen at nye tiltak kan være en utvidelse av det franske portforbudet bare i Nice eller en helgenedstengning. En beslutning tas søndag kveld eller mandag.

Nice registrerer for tiden 700 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere, tre ganger så mye som det nasjonale gjennomsnittet. Utbruddet sprer seg langt raskere enn ellers i Frankrike.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt sjansen på ikke å innføre en ny landsomfattende nedstengning, slik flere naboland har gjort. Han håper det kan få fortgang i en stagnert økonomi.

Frankrike har i dag et nasjonalt portforbud som starter klokka 18 hver kveld. Den eneste delen av landet som er nedstengt, er øya Mayotte i Indiahavet.

