– Vi fikk et rimelig resultat, sa IAEAs leder Rafael Grossi da han var tilbake i Wien etter et besøk i Teheran søndag.

– Det gis mindre tilgang, men vi beholdt den nødvendige graden av overvåking og verifisering, fortsatte han.

Iranske myndigheter kunngjorde denne uken at landet ville begrense tilgangen for IAEAs inspektører, i et forsøk på å presse USA til å lempe på sanksjonene og vende tilbake til atomavtalen mellom Iran og stormaktene som ble inngått i 2015.

