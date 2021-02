Australia starter koronavaksinering

NTB utenriks

Jane Malysiak, en kvinne i 80-årene som overlevde andre verdenskrig, var den første personen i landet som fikk vaksinen søndag. Helsearbeidere er også blant de første som får vaksinen.

– Hun deltar i det som er en veldig historisk dag for landet vårt, sa statsminister Scott Morrison, som var til stede da Malysiak ble vaksinert.

– I morgen starter vaksinasjonsprogrammet, så som en teppehever i dag er vi her for å understreke noen viktige poenger, og det er at vaksinasjon er trygt, viktig, og at vi må begynne med dem som er mest sårbare og dem som jobber i frontlinjen, sa Morrison.

Morrison fikk selv en dose med vaksinen fra Pfizer og Biontech på et helsesenter nordvest i Sydney søndag.

(©NTB)