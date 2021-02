Navalnyj kjent skyldig i ærekrenkelser

NTB utenriks

Saken gjelder ærekrenkelser mot en tidligere soldat som stilte opp i en video til støtte for grunnlovsendringene som gjør at president Vladimir Putin kan sitte ved makten til 2036.

Navalnyj delte videoen og omtalte den 94 år gamle krigsveteranen og andre medvirkende som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet».

Dommen leses fortsatt opp, og straffen er ennå ikke utmålt. Han risikerer en bot på tilsvarende 120.000 kroner i denne saken.

Russland er kommet under økende vestlig press for å løslate Navalnyj etter at han ble pågrepet i passkontrollen i januar.

Han hadde da tilbrakt flere måneder på sykehus og i rekonvalesens i Berlin etter angrepet med giften novitsjok, som han anklager russiske myndigheter for å stå bak.

Pågripelsen utløste omfattende protester over hele landet. Over 10.000 mennesker ble arrestert, EU truet med nye sanksjoner, og Den europeiske menneskerettsdomstolen har krevd at han settes fri.

(©NTB)