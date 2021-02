NTB utenriks

– Jeg fordømmer på det sterkeste militærets vold mot fredelige sivile demonstranter. Jeg oppfordrer militæret og sikkerhetsstyrkene i Myanmar til å umiddelbart stanse volden mot sivile, skriver Josep Borrell i en Twitter-melding.

Borrell sier at EUs utenriksministre vil diskutere hendelsene i Myanmar på et møte mandag for å ta de «nødvendige beslutningene».

(©NTB)