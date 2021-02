USA vender tilbake til Parisavtalen

NTB utenriks

Allerede på sin første dag som president, undertegnet Joe Biden en presidentordre om at USA igjen vil overholde klimaavtalen.

Beslutningen trådte i kraft fredag – samme dag som Biden for alvor entrer den internasjonale politiske scenen. Han skal delta på to toppmøter som avholdes som videokonferanser: et møte for G7-landene og sikkerhetskonferansen i München.

Prioriteringen av de internasjonale møteplassene står i skarp kontrast til sololøpene til tidligere president Donald Trump.

– Politisk symbolisme

Trump varslet allerede i 2017 at han ville ta USA ut av Parisavtalen. Denne beslutningen trådte først i kraft dagen etter det amerikanske presidentvalget i fjor.

Perioden der USA offisielt sto utenfor avtalen, ble dermed bare på 107 dager.

Men det er ikke varigheten av fraværet som er det viktige, mener FNs tidligere klimasjef Christiana Figueres.

– Det dreier seg om den politiske symbolikken som ligger i at landet med verdens største økonomi har nektet å se mulighetene ved å takle klimaendringene, sier hun.

Etter at Biden inntok Det hvite hus, har han igangsatt en klimapolitisk helomvending. Han er ventet å erklære nye amerikanske utslippsmål for 2030 i løpet av noen måneder.

Vaksinesamarbeid

På G7-toppmøtet fredag er kampen mot klimaendringene ett av temaene Biden vil snakke om.

Koronapandemien og vaksineringen mot covid-19 står også på agendaen. Biden er ventet å love bidra med 4 milliarder dollar til det globale vaksineprogrammet Covax.

En time etter at G7-lederne samles, skal Biden tale til sikkerhetskonferansen i München, som også avvikles digitalt i år. Her deltar også EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel, samt Nato-sjef Jens Stoltenberg. De møtes til en samtale om fornyelse av det transatlantiske forholdet.

Biden blir den første amerikanske presidenten som taler til München-konferansen.

