Pfizer og Biontech opplyste først at vaksinen måtte oppbevares i minus 60 grader eller kaldere, noe som har gjort det krevende å distribuere vaksinen.

Nå opplyser de to selskapene at vaksinen trygt kan oppbevares i frysere som holder en temperatur på mellom 15 og 25 kuldegrader, i alle fall i opptil to uker.

Ingen land har til nå godkjent endringen, men selskapene har overlevert sin dokumentasjon til legemiddelverket i USA.

