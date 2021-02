Tyskere unngår AstraZeneca-vaksinen

NTB utenriks

Til tross for en glødende debatt om tregheten i EUs vaksineprogram meldes det fra tysk helsevesen at hundretusenvis av AstraZeneca-doser står ubrukt, og at mange som skal vaksineres med den, ikke møter opp til timen.

Myndighetene i Italia, Østerrike og Bulgaria melder også at de har registrert en viss skepsis til den britiskutviklede vaksinen. Frankrikes helseminister Olivier Veran fikk vaksinen direkte på TV i et forsøk på å øke støtten.

– Hvis du får valget mellom AstraZenecas vaksine nå og en annen vaksine om noen måneder, bør du definitiv ta AstraZenecas, sier Carsten Watzl, leder for det tyske instituttet for immunologi.

– Å si at dette er en andreklasses vaksine, er helt feil, både fra et folkehelseperspektiv og et vitenskapelig perspektiv, sier han til avisen Augsburger Allgemeine.

