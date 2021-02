Søreide: Norge vil i Sikkerhetsrådet kjempe mot seksuell vold mot barn

NTB utenriks

En ny rapport fra Redd Barna viser at 72 millioner barn bor i konfliktområder der seksuell vold mot barn brukes som våpen.

– Vi visste at dette var et svært alvorlig og utbredt problem, men nå får vi en ny og viktig kartlegging som vi kan bruke for å sette dette på dagsordenen, skriver Søreide i en epost til NTB.

Norge leder for tiden arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt i sikkerhetsråd.

– Norge vil bruke plassen i FNs sikkerhetsråd til å løfte fram problemet, sier Søreide, og legger til at denne typen forbrytelser ofte ikke blir straffet.

(©NTB)