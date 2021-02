Danske dømt for å ha hostet og truet politiet med korona

NTB utenriks

Mannen i 20-årene hostet og ropte korona til to politifolk i Aarhus i slutten av mars i fjor. Han er dømt til fire måneders fengsel av dansk høyesterett.

Retten slår fast at mannens oppførsel kan sammenlignes med voldstrusler. Mannen forklarte i retten at han var beruset, men ikke smittet, og at han hostet og ropte korona i en blanding av å være full og kåt.

Mannen ble frikjent i første rettsrunde og dømt til tre måneders fengsel i landsretten. Høyesterett skjerper altså straffen ytterligere.

