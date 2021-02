Dansker skal testes to ganger i uken

NTB utenriks

Regjeringen har inngått avtale med kommunene og regionene om testing av flere personer to ganger i uken.

– Det er en samfunnskontrakt, hvor vi krever av bransjer og deler av samfunnet som kan gjenåpne, at det testes to ganger i uken, sier helseminister Magnus Heunicke onsdag.

– Enten en hurtigtest eller en PCR-test, og så kan vi legge de inn i modellene vi regner på, sier ministeren.

Landet kjøper inn ti millioner av en ny type hurtigtest, som ikke skal like langt opp i nesen. Den skal derfor være mindre ubehagelig.

Regjeringen sier de har gode erfaringer med å la de yngste elevene gå på skolen igjen, og vurderer å la også de eldre elevene får komme tilbake, dersom de bidrar til å la seg teste.

– Hvis vi skal bruke det superverktøyet kontinuerlige tester utgjør, krever det at de unge lar seg teste, og at skolene bidrar til å løse denne store logistikkoppgaven, sier utdanningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hennes kollega, justisminister Nick Hækkerup, sier dette vil kreve at det utføres minst 160.000 tester i uken.

Selv om regjeringen vurderer å gjenåpne skolene for eldre elever, sier helseminister Heunicke at foreldre ikke kan regne med at barna får gå på skole fra 1. mars.

(©NTB)