Telenor: Ønsker å ta del i utvikling på lang sikt i Myanmar

Tidligere har menneskerettsorganisasjonen Amnesty International sagt at Telenor må vurdere om det er mulig å fortsette tilstedeværelsen i Myanmar etter militærkuppet.

Konsernets kommunikasjonssjef Hanne Knudsen understreker at Telenor har et stort ansvar for å ta vare på 730 ansatte og 16 millioner kunder i Myanmar.

– Vi er bekymret for situasjonen i Myanmar i dag, fordi vi ønsker å kunne ta del i en positiv utvikling på lang sikt og ser hvilken betydning kommunikasjonsteknologi kan ha for å utjevne forskjeller og bidra til inkluderende økonomisk vekst, sier Knudsen til NTB.

– Hva som skjer fremover, går vi ikke inn på nå, legger hun til.

Telenor er en av de største mobiloperatørene i Myanmar og en viktig internettleverandør. Etter militærkuppet 1. februar har selskapet flere ganger fått ordre om å stenge eller begrense nettilgangen til sine kunder.

