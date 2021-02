Junta-talsmann: Aung San Suu Kyi holdes i sin bolig

NTB utenriks

Det samme gjelder Myanmars avsatte president Win Myint, ifølge talsmannen Zaw Min Tun.

– Det er ikke slik at de er pågrepet. De befinner seg i boligene sine, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Han la til at «vi» holder dem i boligene sine av hensyn til deres egen sikkerhet.

– De er ved god helse, forsikret han.

Samtidig som talsmannen informerte, var det nye protester mot kuppmakerne en rekke steder i Myanmar. I Yangon var det demonstrasjoner utenfor sentralbanken og USAs ambassade.

– Var ikke et kupp

Juntaens pressekonferanse var den første siden militærkuppet 1. februar, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Zaw Min Tun gjentok påstanden om at maktovertakelsen slett ikke var noe kupp. De militære lederne mener de hadde lov til å gripe makten fordi den nå avsatte regjeringen ikke gjorde nok for å håndtere påstått fusk i valget som ble holdt i november.

Militæret har aldri lagt fram solide bevis for påstandene om fusk i valget som deres støttespillere tapte.

75 år gamle Aung San Suu Kyis parti NLD har tidligere opplyst at hun befinner seg i husarrest. Hun er siktet for oppbevaring av ulovlig importerte walkietalkier, og siktelsen ble tirsdag utvidet til også å gjelde et brudd på en lov om håndtering av naturkatastrofer. Det opplyser advokaten Khin Maung Zaw, som har fått i oppgave å representere både Suu Kyi og Myint.

Nådde ikke rettsmøte

Sannsynligvis er den siste anklagen knyttet til smittevern under koronapandemien. Win Myint er tidligere blitt anklaget for brudd på den samme loven i forbindelse med et valgkamparrangement som juntaen mener brøt med smittevernbestemmelser.

Så langt har ikke advokat Khin Maung Zaw fått møte klientene sine. Han forteller at han tirsdag ikke nådde fram til retten i tide til å overvære et rettsmøte der Suu Kyi deltok via videolink.

Tidspunktet for rettsmøtet skal ha kommet som en overraskelse. Tidligere har advokaten sagt at det var planlagt rettsmøter for Myint og Suu Kyi tirsdag og onsdag.

Både regjeringssjef Aung San Suu Kyi og president Myint ble avsatt under militærkuppet i Myanmar. I etterkant har det vært protester mot kuppmakerne en rekke steder i landet.

Munker protesterer

I Yangon demonstrerte buddhistmunker tirsdag utenfor et FN-kontor. Rundt 3.000 mennesker deltok i en ny demonstrasjon i byen Mandalay, dagen etter en protest som ble stanset av politifolk som angivelig skjøt med gummikuler.

En statskontrollert avis siterer juntaleder Min Aung Hlaing, som sier myndighetene «håndterer de pågående problemene med varsomhet».

Avisen skriver også at militærledelsen vurderer å gripe inn mot en gruppe folkevalgte politikere fra NLD som prøver å opprette en «parallell regjering».

Internett ble blokkert i Myanmar for andre natt på rad natt til tirsdag. Telenor er en av de største teleoperatørene i landet og har flere ganger fått ordre om å stenge eller begrense abonnentenes nettilgang.

(©NTB)