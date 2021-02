Junta-talsmann: Aung San Suu Kyi er ved god helse

NTB utenriks

Det samme gjelder Myanmars avsatte president Win Myint, ifølge talsmannen Zaw Min Tun.

– Det er ikke slik at de er pågrepet. De befinner seg i boligene sine, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Han la til at «vi» holder dem i boligene sine av hensyn til deres egen sikkerhet.

– De er ved god helse, forsikret han.

Aung San Suu Kyis parti NLD har tidligere sagt at hun befinner seg i husarrest. Hun er siktet for oppbevaring av ulovlig importerte walkietalkier, og siktelsen ble tirsdag utvidet til også å gjelde et brudd på en lov om håndtering av naturkatastrofer. Det opplyser advokaten hennes.

Sannsynligvis er den siste anklagen knyttet til smittevern under koronapandemien. Win Myint er tidligere blitt anklaget for brudd på den samme loven i forbindelse med et valgkamparrangement som juntaen mener brøt med smittevernbestemmelser.

Regjeringssjef Aung San Suu Kyi og president Win Myint ble avsatt under militærkuppet i Myanmar 1. februar. I etterkant har det vært protester mot kuppmakerne en rekke steder i landet.

