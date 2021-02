Stort fall i dansk BNP

NTB utenriks

Koronapandemien har slått hardt inn også i dansk økonomi. Likevel spådde Det internasjonale pengefondet (IMF) våren 2020 en nedgang på 6,5 prosent, mens den danske regjeringen forventet et fall på 5,3 prosent.

Bakgrunnen for at fallet ikke ble større, var at forbruket og den økonomiske aktiviteten raskt kom i gang igjen da samfunnet ble gjenåpnet i sommer.

Nedgangen i bruttonasjonalproduktet er den største i Danmark siden finanskrisen i 2009, da økonomien krympet med 4,9 prosent. Den samlede regningen for koronakrisen i Danmark vil ifølge Danske Bank ligge på om lag 300 milliarder danske kroner, eller 50.000 kroner per danske.

