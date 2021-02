NTB utenriks

Regjeringssjef og fredsprisvinner Suu Kyi var blant dem som ble pågrepet da militæret kuppet makten for to uker siden.

Siden har demonstrasjonene rast mot kuppmakerne, og et av demonstrantenes viktigste krav har vært at Suu Kyi blir satt fri. Tusenvis demonstrerte igjen mandag, etter at kuppmakerne kuttet nettilgangen og styrket tilstedeværelsen rundt om i landet.

