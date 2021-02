Johnson varsler forsiktig gjenåpning

NTB utenriks

Myndighetene håper å slippe flere helomvendinger og gjenåpningen vil derfor skje gradvis, forsiktig og forhåpentligvis være endelig, understreker Johnson, som rett nok ikke vil komme med noen garantier.

Mandag antydet han gradvis gjenåpning i England utover våren, mens det i Skottland, Wales og Nord-Irland er regionale myndigheter som har ansvaret for smitteverntiltak og eventuell gjenåpning av samfunnet.

Ifølge britiske medier innebærer Johnsons plan at elever vender tilbake til skolebenken 8. mars, og deretter ventes det at det gjenåpnes for utendørsaktiviteter. Deretter får butikker igjen åpne og til slutt også restauranter og barer.

Gjenåpningen vil avhenge av om man lykkes med å bremse smittespredningen ved hjelp av massevaksinering.

Drøyt 15 millioner briter har alt mottatt den første dosen med koronavaksine, blant dem over 90 prosent av dem som er over 70 år gamle.

Myndighetenes mål er at alle over 50 år skal ha mottatt minst én dose vaksine innen utgangen av april.

Over 4 millioner briter har fått påvist koronasmitte, og nærmere 118.000 er døde. Det tilsvarer 172 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har elleve.

