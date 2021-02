Advokat: Rettsmøte for Aung San Suu Kyi

NTB utenriks

Verken Suu Kyi eller den avsatte presidenten Win Myint har vært sett offentlig siden militærkuppet i landet.

Tidligere regjeringssjef Suu Kyi befinner seg i husarrest, og medlemmer av partiet hennes har fått høre at hun er ved god helse.

Advokat Khin Maung Zaw opplyste mandag at det skal holdes rettsmøter for Myint og Suu Kyi tirsdag og onsdag. Begge vil trolig delta via videolink.

Suu Kyi er er siktet for oppbevaring av ulovlig importerte walkietalkier. Husarresten hennes er forlenget fram til onsdag, og det er trolig da hennes rettsmøte vil finne sted.

(©NTB)