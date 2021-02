Liberia slår alarm etter ebolautbrudd i Guinea

NTB utenriks

Det er første gang det dødelige viruset blir påvist i Guinea på fem år.

Weah har gitt helsemyndighetene mandat til å skjerpe overvåkingen og innføre forebyggende tiltak i kjølvannet av at viruset har dukket opp igjen, opplyser presidentens kontor søndag.

Ebolaepidemien i Vest-Afrika rammet Liberia, Sierra Leone og Guinea i slutten av 2013 og 2014. Drøyt to år senere ble den erklært for over av Verdens helseorganisasjon.

Da var det registrert nærmere 29.000 tilfeller, hvorav over 11.000 av pasientene var døde.

(©NTB)