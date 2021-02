Én av fem har fått koronavaksine i Storbritannia

NTB utenriks

– Dette landet har oppnådd en ekstraordinær bragd – totalt 15 millioner vaksinasjonsstikk i armene til noen av de mest sårbare menneskene i landet, sier Johnson på Twitter søndag.

Drøyt to måneder har gått siden Storbritannia startet sitt største vaksinasjonsprogram noensinne. Johnson hadde satt som mål at 15 millioner innbyggere som tilhører fire prioriterte grupper, skulle få første stikk innen 14. februar.

Det innebærer at 22 prosent av befolkningen har fått minst én av to vaksinedoser.

Klart for dem under 70

De vaksinerte omfatter alle over 70 år, beboere og ansatte på pleie- og sykehjem, ansatte i det offentlige helsevesenet NHS og de som klinisk er ekstremt sårbare for koronaviruset. I England har alle disse fått tilbud om vaksine, ifølge Johnson.

Fra mandag er det dermed duket for vaksinering av personer i alderen 65 til 69 år, samt de som er klinisk sårbare for covid-19. Nesten 1,2 millioner mennesker er allerede invitert til å bestille vaksinasjonstid, opplyser NHS.

«Vei til frihet»

Myndighetene har lovet å vaksinere alle over 50 år innen mai og alle voksne innen september.

– Det er så mye mer som gjenstår å gjøre, og jeg ber innstendig alle som er kvalifisert, til å melde seg på og møte opp til timen sin, sier helseminister Matt Hancock søndag.

– Vaksinen er vår vei til frihet, vi skal slå ned dette viruset stikk for stikk, tilføyer han.

Storbritannia har vært det hardest rammede landet i Europa under pandemien. Over 117.000 personer har hittil dødd innen 28 dager etter at de avga positiv koronatest.

Fallende smittetall

Samtidig har britene vært i front i koronavaksineringen og ble i desember det første landet som godkjente vidstrakt vaksinering. Bare i Israel (71 prosent), Seychellene (53 prosent) og De forente arabiske emirater (50 prosent) har en større andel av befolkningen fått første vaksinedose, ifølge Oxford-universitetet. USA ligger på femteplass med 15 prosent.

Smittetallene har falt markant over hele landet siden Englands tredje nasjonale nedstenging startet 4. januar. Strenge smitteverntiltak har rådet mens landet har fått bukt med den tidligere så eksplosive økningen i antall koronatilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall.

De siste sju dagene har disse tre indikatorene falt med over 20 prosent sammenlignet med uka før.

Krav om gjenåpning

Bedringen i smittesituasjonen har fått flere til å kreve at de strenge nedstengingstiltakene oppheves i starten av mars. Samtidig er det uro for spredning av virusmutasjoner som kan være mer resistente mot vaksiner.

Fra mandag innføres et nytt krav om ti dagers karantenehotell for britiske borgere som vender hjem fra 33 steder der mutasjoner er utbredt.

Johnson sa lørdag at han ser optimistisk på muligheten for en forsiktig lettelse i «bli hjemme-reglene» i England senere i februar. Han har lovet å presentere regjeringens veikart for de kommende månedene 22. februar.

Statsministeren er samtidig under press fra enkelte konservative partifeller som ber ham forplikte seg til en tidsplan for å oppheve alle tiltak innen mai.

(©NTB)